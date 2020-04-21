Covid-19 Україна

оновлено 21.04.2020 о 15:02

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В Україні роблять найменший відсоток тестів на COVID-19 у Європі

В Україні роблять найменший відсоток тестів на коронавірус COVID-19 серед країн Європи.

Вівторок, 21 квітня 2020, 15:01

Про це свідчать дані порталу Worldometers.

Зокрема, в Україні на один мільйон населення роблять в середньому 1 418 тестувань на коронавірус. Це є найнижчим показником в Європі. Наприклад, Албанія та Молдова, де проводять в середньому 2 007 і 2 916 тестів на мільйон населення відповідно, випереджають нашу країну.

При цьому, загалом станом на 21 квітня в Україні було досліджено 61  997 зразків на COVID-19 методом ПЛР.

Слід зазначити, що найбільше тестувань на COVID-19 у Європі роблять в Ісландії – 126 429 на один мільйон населення. На другому місці Фарерські острови з показником у 126 292, на третьому Ґібралтар – 56 751.

Скріншоти

  • В Україні продовжує зростати кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19. Станом на сьогоднішній ранок вона перевищила позначку в 6 тисяч.

 

Теги: COVID19, Коронавірус, Україна

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