Івано-Франківщина стала першим регіоном України, де через переповнення медзакладів для лікування хворих на коронавірус доведеться відкрити тимчасовий шпиталь.

Про це повідомив у Facebook голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За словами нардепа, обласна комісія ТЕБ та НС вирішила додати 600 ліжкомісць для лікування хворих на коронавірус та розгорнути тимчасовий шпиталь на 250 місць.

Перший в України тимчасовий шпиталь мають створити на базі Богородчанської лікарні.

Чому з’явилася потреба у додатковому шпиталі?

На сьогодні епідемічна ситуація в регіоні є найважчою в країні. За словами Радуцького, від початку лютого кількість хворих на коронавірус зросла вчетверо, приріст за останню добу — 30%.

“В багатьох населених пунктах заповненість лікарень, відведених під пацієнтів, становить понад 90%, в деяких медзакладах – 100%”, — зауважив нардеп.

За словами очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, щодня в регіоні ушпиталюють 80-120 осіб.

Загалом (за статистикою МОЗ) за добу в країні зафіксовано 4286 випадків зараження коронавірусом. Шоста частина всіх випадків (646) саме на Івано-Франківщині.

Обласна комісія ухвалила рішення про посилення карантинних заходів в регіоні. Зокрема, з 22 по 28 лютого припинять роботу заклади харчування (крім роботи на винос), розважальні заклади, а будь-які масові заходи будуть заборонені. На в’їздах/виїздах з області планують розгорнути блок-пости.