Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом провідних українських медіагруп. Учасники заходу обговорили проблеми навколо телевізійного мовлення, які виникли після початку кодування чотирма медіагрупами супутникового сигналу їхніх телеканалів з 29 січня цього року за рішенням від 2017 року.

За словами Зеленського, це питання стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України. Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів. За словами президента, через це альтернативою для людей стало російське телебачення.

Зазначається, що для комплексного вирішення проблеми з доступом українців до інформації Зеленський запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення “ЗЕОНБУД” до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення.

Також “ЗЕОНБУД” до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Водночас Глава держави та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.

При цьому оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.