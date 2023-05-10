Про це інформує пресслужба Національного банку України.

Як повідомляється, у межах місії вся увага буде зосереджуватися на стані фінансового сектору України після повномасштабного російського вторгнення, вжиті НБУ заходи для підтримання фінансової стабільності в країні, удосконаленні регулювання на банківському та небанківському фінансових ринках.

Місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн, експерти долучатимуться до зустрічей з Відня та Києва. Делегацію Національного банку, що працюватиме у Відні, очолила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.

Наголошено, що в перший день роботи місії відбулася онлайн-зустріч керівництва НБУ та Світового банку.

Голова НБУ Андрій Пишний відзначив, що делегація очікує експертизи Світового банку в таких важливих питаннях, як робота з непрацюючими кредитами (NPL) в банківському секторі, підвищення стійкості фінансової системи в умовах війни, у тому числі через проведення оцінки якості банківських активів.

Крім того, він акцентував увагу на важливості окремого блоку питань, присвяченого роботі небанківського сектору, зокрема викликам, з якими зіткнувся страховий ринок України. Формування системи страхування воєнно-політичних ризиків – важливий пріоритет для НБУ. Адже без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну.

“Ми прагнемо якомога швидше перейти від обговорення концепції страхування військово-політичних ризиків до операційного плану. Ми готові рухатися в цьому питанні дуже оперативно й переходити до конкретних дій. Упевнений, що допомога Світового банку буде вагомою як у цьому, так і в інших питаннях. Адже підтримка такого надійного партнера завжди масштабна і за обсягом, і за глибиною, і за швидкістю подолання викликів”, – пояснив Пишний.

9-10 травня в межах місії делегація НБУ візьме участь у Щорічній конференції FinSac, присвяченій цього року темі нових наглядових викликів, спричинених погіршенням фінансових умов та економічним спадом.