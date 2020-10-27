В Україні розпочалася вакцинація від грипу. До епідсезону 2020–2021 років постачили 665 тисяч доз вакцини.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що найближчим часом МОЗ постачить до закладів охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

“Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19”, — додав Ляшко.

Він також уточнив, що до епідсезону 2020–2021 років в Україну постачено 500 тисяч доз вакцини “Ваксігрип Тетра” (виробник — “Санофі Пастер”, Франція, чотиривалентна), 45 тисяч доз вакцини “Інфлувак” (“Абботт Біолоджікалз Б.В.”, Нідерланди, тривалентна) та 120 тисяч доз вакцини “Джісі Флю” (“Грін Кросс Корпорейшн”, Південна Корея, тривалентна).