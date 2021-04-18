Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом Сomirnaty від компаній Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Першими щеплення цією вакциною отримають жителі Київщини.

“Вчора наша область отримала перші 1170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення”, – пояснив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Щеплення мають отримати 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них – 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату.

Одній з перших в регіоні щеплення вакциною від Pfizer-BioNTech вже зробили в. о. директора Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням Інні Іваненко.