Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.
Першими щеплення цією вакциною отримають жителі Київщини.
“Вчора наша область отримала перші 1170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення”, – пояснив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Щеплення мають отримати 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них – 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату.
Одній з перших в регіоні щеплення вакциною від Pfizer-BioNTech вже зробили в. о. директора Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням Інні Іваненко.
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