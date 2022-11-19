Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова віцепрем’єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук на брифінгу у Миколаєві.
“Добровільна евакуація з деокупованих територій Півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом. Тобто, йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставлення, проживання, медичне забезпечення і таке інше”, — сказала посадовиця.
За її словами, мешканці деокупованого Херсона висловили бажання евакуюватися. Зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян: “Наше завдання — дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області”, — сказала віцепрем’єр-міністерка.
Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватися.
Наразі у Миколаєві створили транзитний пункт, де люди можуть перебувати упродовж тижня перед виїздом.
Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України, де для них підготовлені місця для проживання.
- На початку серпня у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру. Завдяки цьому, станом на 2 серпня, з Донецької області було вивезено 6 158 осіб, серед яких 1 037 — діти.
- Також президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися.
- Сім’ї, патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо відмовляються від обов’язкової евакуації.