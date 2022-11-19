На півдні України розпочалася добровільна евакуація з деокупованих територій. Усі пов'язані витрати держава зобов'язалася взяти на себе.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова віцепрем’єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук на брифінгу у Миколаєві.

“Добровільна евакуація з деокупованих територій Півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом. Тобто, йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставлення, проживання, медичне забезпечення і таке інше”, — сказала посадовиця.

За її словами, мешканці деокупованого Херсона висловили бажання евакуюватися. Зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян: “Наше завдання — дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області”, — сказала віцепрем’єр-міністерка.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватися.

Наразі у Миколаєві створили транзитний пункт, де люди можуть перебувати упродовж тижня перед виїздом.

Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України, де для них підготовлені місця для проживання.