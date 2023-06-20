Джерело: пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
Як повідомляється, нині триває опитування органів місцевого самоврядування щодо потреб громад, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Вся інформація передається міжнародним донорам і партнерам, які спільно з українським урядом надаватимуть необхідну допомогу.
“Це потрібно для того, щоб розуміти реальні потреби у відновленні водопостачання, водовідведення, теплопостачання, а також відбудови закладів охорони здоров’я і житла. Головні пріоритети – забезпечення населення питною водою, товарами першої необхідності та медикаментами у достатній кількості. Далі – відбудова критичної, соціальної та транспортної інфраструктури, аби мешканці постраждалих територій змогли повернутися до своїх домівок. Наразі ми збираємо дані щодо невідкладних заходів – до кінця 2023 року, заходів, що потребують виконання у короткостроковій перспективі – протягом 2024-2025 років, та довгострокових заходів – 2026-2030 років”, – зазначила Олександра Азархіна, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Також, як відзначили у відомстві, під час перебування на Херсонщині експертна група передала гуманітарну допомогу Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі. За підтримки партнерської благодійної організації “Герць” та Укртрансбезпеки були доставлені генератори, мотопомпи з пожежними рукавами, промислові теплові гармати, гумові чоботи, акумуляторний будівельний інструмент.
До експертної групи увійшли представники Міністерства, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Київської школи економіки, Вокс Україна, Команд підтримки реформ (RST) та волонтерських організацій.
Водночас у міністерстві нагадали, що уряд України виділив 1,5 мільярда гривень на будівництво магістральних водогонів для забезпечення питною водою постраждалих населених пунктів. Кошти виділені Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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