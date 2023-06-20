Джерело: пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Як повідомляється, нині триває опитування органів місцевого самоврядування щодо потреб громад, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Вся інформація передається міжнародним донорам і партнерам, які спільно з українським урядом надаватимуть необхідну допомогу.

“Це потрібно для того, щоб розуміти реальні потреби у відновленні водопостачання, водовідведення, теплопостачання, а також відбудови закладів охорони здоров’я і житла. Головні пріоритети – забезпечення населення питною водою, товарами першої необхідності та медикаментами у достатній кількості. Далі – відбудова критичної, соціальної та транспортної інфраструктури, аби мешканці постраждалих територій змогли повернутися до своїх домівок. Наразі ми збираємо дані щодо невідкладних заходів – до кінця 2023 року, заходів, що потребують виконання у короткостроковій перспективі – протягом 2024-2025 років, та довгострокових заходів – 2026-2030 років”, – зазначила Олександра Азархіна , заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.