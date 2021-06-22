В Україні розпочалася вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в компаніях, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися (так звана вакцинація організованих колективів).

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Працівників компаній щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

“Організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає”, – зазначили в МОЗ.

Подати заявку на вакцинацію проти COVID-19 організованого колективу можна наступним чином:

1. Визначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації.

2. Скласти поіменні списки працівників, котрі хочуть вакцинуватися. Таких людей має бути не менше 50. Також варто врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.

3. Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

4. Коли настане час вакцинації, регіональний координатор зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

До приїзду мобільної бригади керівництво компанії має забезпечити необхідні умови:

1. Приміщення для вакцинації. Воно має бути:

• заздалегідь підготовлене, гігієнічно чисте, добре освітлене;

• відділене від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями;

• мати вентиляцію для постачання свіжого повітря (припливна вентиляція, вікно тощо);

• мати достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації у складі щонайменше 3 осіб;

• обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями та столиками для роботи мобільної бригади;

• мати столик, що може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців;

• мати доступ до місця для гігієни рук (доступ до рукомийника), диспенсер зі спиртовмісним антисептиком, та дезінфектант для обробки столика;

• мати доступ до інтернету (WiFi).

2. Приміщення для медичного спостереження після щеплень протягом 30 хв, яке може вмістити 5-10 осіб.

3. Засоби індивідуального захисту – маски, які закриватимуть рот та ніс (по 1 шт. на кожного працівника на кожні 2 години).

У МОЗ уточнили, що станом на 21 червня було зареєстровано 1 447 заявок на вакцинацію колективів (загалом на 216 893 особи).

Якщо охочих щепитися в компанії менш ніж 50 людей, у міністерстві радять їм записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному застосунку “Дія”, чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.