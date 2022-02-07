Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

“Для Збройних Сил України оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки “Кольчуга”, – йдеться у повідомленні.

Водночас одним з основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції.

Довідка. “Кольчуга” — українська автоматизована станція радіотехнічної розвідки. За принципом дії — пасивний радар. Завдяки відсутності активних випромінювань, “Кольчуга” не виявляється засобами радіоелектронної розвідки.

На відміну від активних радарів, станція “Кольчуги” не випромінює електромагнітні імпульси, щоб потім прийняти відбитий від цілі сигнал. Натомість виявляє ціль за випромінюванням бортових радіо та електротехнічних приладів, встановлених на цілі.

Оскільки одна станція здатна визначити лише напрям на ціль, для локалізації цілі (відстань, висота, напрям, швидкість) необхідне використання одночасно не менше трьох станцій.

Радіус дії: 600 км у глибину території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії в глибину території становить до 800 км.

Чутливість радіотракту становить від 110 до 155 дБ/Вт у смузі панорамного огляду. Це забезпечують п’ять антенних систем, розрахованих на різну довжину хвилі.