Інформаційна система "Книга катів українського народу" розпочала свою роботу. Вона містить у собі збірку перевірених даних російських військовослужбовців, які чинили та продовжують вчиняти злочини на території України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Список не є вичерпним і він буде продовжувати наповнюватися. Надалі ці перевірені дані можуть використовуватись правоохоронними органами, міжнародними судами й спеціальним міжнародним трибуналом для розслідування злочинів російських загарбників в Україні.

За допомогою форми зворотного зв’язку кожен українець, який став жертвою агресії російських окупантів може впізнати злочинця та надати додаткову інформацію, яка буде використана для фіксації факту вчинення злочину, формування звинувачення та винесення вироку.

“Цей проєкт збирає докази воєнних злочинів в Україні. І тих, хто їх скоїв. Розслідування лише розпочались і триватимуть, поки не знайдеться останній кат. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу”, – йдеться на сайті проєкту “Книга катів українського народу”.

За даними генерального прокурора України, зараз триває розслідування понад 1 700 справ про воєнні злочини РФ.