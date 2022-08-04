Про це повідомила громадська організація “Жовта стрічка”.
Рух громадянського опору “Жовта стрічка” разом з міською радою міста Маріуполь організували онлайн-мітинг у межах акції “Стоп референдум”.
Мітинг проводиться онлайн для того, щоб усі могли безпечно зібратись в умовах повномасштабної війни РФ проти України. Навіть українці з тимчасово окупованих територій. Акція триватиме до 22-го серпня.
У повідомленні організатори зазначили місце зустрічі – цифрова вулиця на сторінці в Instagram, де метр за метром відмальовано проспект Миру у Маріуполі.
“Ми хочемо, щоб українці в окупації відчули підтримку України. Щоб не здались та не визнали жоден псевдореферендум у себе вдома. Маріуполь — це Україна! Донбас — це Україна!” – наголосили організатори онлайн-мітингу.
Приєднатися до акції може кожен охочий. Для цього необхідно виконати покрокову інструкцію:
- Зайти на сторінку;
- Обрати зображення — будь-який фрагмент цифрової вулиці;
- Написати під зображенням: “Маріуполь — це Україна! Стоп референдум!”;
- Поширити зображення у сторіз, написати: “Маріуполь — це Україна! Донбас — це Україна!” і відмітити сторінку @mariupol.is.ua.
Нагадаємо, росіяни створили так звану “концепцію розвитку” зруйнованого та тимчасово окупованого ними Маріуполя. Проєкт нібито триватиме від 8 до 42 років. У ньому росіяни виклали власне бачення майбутнього українського міста, а його суть – повна інтеграція Маріуполя з так званою “ДНР”, з перспективою приєднання до Росії.
- 30 липня у Києві пройшла акція родин захисників “Азовсталі”, на Софійській площі зібралося близько сотні людей.
- Раніше повідомлялося, що у Маріуполі російські військові пограбували відділення банку “ПУМБ”. Вони викрали депозитні скриньки місцевих жителів.
- Крім того, росіяни у Маріуполі розглядають можливість перейменування міста. Вони можуть повернути стару радянську назву — Жданов.