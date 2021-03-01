В Україні розпочався запис на COVID-вакцинацію через застосунок «Дія»

На порталі державних послуг онлайн "Дія" з'явився запис на вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляється на порталі “Дія”.

На порталі “Дія” в розділі послуг для громадян з’явилася послуга онлайн-запису на вакцинацію від COVID-19.

В описі послуги зазначається, що запис проводиться до листа очікування вакцинації від COVID-19. Після запису громадянин отримає сповіщення про доступний запис на щеплення. Окремо наголошується, що попередній запис до листа очікування не є записом до лікаря.

Для запису необхідно авторизуватися на порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID чи MobileID та підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де планується проходити щеплення.

Також записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, База надісланих заявок дасть можливість чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами.