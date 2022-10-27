Офіс генерального прокурора України разом з урядом і Global Survivors Fund розробляє програму репарацій для людей, які постраждали від сексуального насильства внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У повідомленні зазначається, що всебічна підтримка постраждалих від сексуального насильства внаслідок російської агресії проти України є одним із пріоритетів, визначених генеральним прокурором. Саме тому разом з новою стратегією розслідування таких злочинів розробляється механізм проміжних компенсацій для постраждалих і свідків.

За словами начальниці управління Офісу генерального прокурора Ірини Діденко, Україна вже працює над створенням міжнародних правових механізмів для компенсацій всім постраждалим від війни. Проте це потребує часу. Водночас для таких категорій, як сексуальне насильство в умовах повномасштабної війни, є необхідність у виплаті проміжних репарацій для швидшого відновлення постраждалих.

“Участь міжнародних організацій в цьому процесі для нас дуже цінна”, – наголосила Ірина Діденко.

Варто зазначити, що Global Survivors Fund має значний досвід у допомозі постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, у багатьох країнах. Представниці фонду зазначили, що відкриті до співпраці.

Своєю чергою, урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко наголосила на готовності спільно з фондом і Офісом генпрокурора працювати над механізмом репараційних виплат.

Крім того, учасники зустрічі також обговорили перспективу створення єдиного реєстру потерпілих осіб та захист персональних даних постраждалих і свідків.