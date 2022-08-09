В Україні вже розпочали роботу над розробкою національної системи e-Stock. В ній будуть зібрані всі дані про потребу, доставлення, наявність препаратів у лікарнях України, їх використання, утилізацію тощо.

Про це йдеться на офіційній сторінці державного підприємства “Медичні закупівлі України” у Facebook.

У повідомленні зазначається, що головним завданням e-Stock буде управління запасами ліків та лікарських засобів для забезпечення рівного доступу до лікування для всіх пацієнтів.

Адже зараз інформація про те, які медичні товари наявні у лікарні, розрізнена. Через це пацієнтам складно отримати безоплатне лікування, а державі – ефективно закуповувати та розподіляти товари.

Система збиратиме інформацію про всі медичні товари, якими держава забезпечує лікарні. Зокрема, вона міститиме у собі: закупівлі ДП “Медзакупівлі України”, міжнародних організацій, програму “Доступні ліки”, закупівлі за регіональні бюджети тощо. Дані будуть постійно оновлюватися у реальному часу, саме тому інформація буде актуальною.

“E-Stock посилить українську систему охорони здоров’я та розв’яже проблему, коли не дуже зрозуміло, які препарати є в лікарнях та в яких кількостях. Це допоможе ще краще закривати потреби пацієнтів: закуповувати саме те, що необхідно, та здійснювати постачання саме туди, де є потреба”, – зазначила заступниця генерального директора ДП “Медзакупівлі України” з питань розвитку інформаційних технологій Альона Жужа.

У повідомленні наголосили на тому, що вже до кінця цього року планується завершити перший етап розробки – функціонал збору потреби та керування користувачами.