Про це йдеться на офіційній сторінці державного підприємства “Медичні закупівлі України” у Facebook.
У повідомленні зазначається, що головним завданням e-Stock буде управління запасами ліків та лікарських засобів для забезпечення рівного доступу до лікування для всіх пацієнтів.
Адже зараз інформація про те, які медичні товари наявні у лікарні, розрізнена. Через це пацієнтам складно отримати безоплатне лікування, а державі – ефективно закуповувати та розподіляти товари.
Система збиратиме інформацію про всі медичні товари, якими держава забезпечує лікарні. Зокрема, вона міститиме у собі: закупівлі ДП “Медзакупівлі України”, міжнародних організацій, програму “Доступні ліки”, закупівлі за регіональні бюджети тощо. Дані будуть постійно оновлюватися у реальному часу, саме тому інформація буде актуальною.
“E-Stock посилить українську систему охорони здоров’я та розв’яже проблему, коли не дуже зрозуміло, які препарати є в лікарнях та в яких кількостях. Це допоможе ще краще закривати потреби пацієнтів: закуповувати саме те, що необхідно, та здійснювати постачання саме туди, де є потреба”, – зазначила заступниця генерального директора ДП “Медзакупівлі України” з питань розвитку інформаційних технологій Альона Жужа.
У повідомленні наголосили на тому, що вже до кінця цього року планується завершити перший етап розробки – функціонал збору потреби та керування користувачами.
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