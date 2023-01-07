В Україні створили інтерактивну мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

На цій мапі відображаються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, та ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією. Похибка локалізації становить до 30 метрів.

Детально карту можна розглянути за посиланням.

У ДСНС закликали, використовувати інформацію з інтерактивної мапи при відвідуванні місць, на яких велись бойові дії.

“Увага, увага, увага: перш ніж ви підете новою дорогою, будь ласка, зайдіть на сайт. Це інтерактивна мапа, яка дозволяє впевнитися у безпечності обраних маршрутів. Користуйтеся спершу нею, а не навігаторами чи власною впевненістю у тому, що пощастить”, – наголосили в ДСНС.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування. За даними МВС, наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах.

Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 гектарів територій, вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів: “Та близько 30% території країни ще потребують розмінування.

Тим часом кількість людей, які займаються розмінуванням територій України, зростає, відтак вже найближчим часом Україна залучить ще 500 піротехніків.

“Безперечно, кількість людей, які займаються розмінуванням, – зросла. І ми розуміємо, що ця цифра наступного року значно збільшиться. Сьогодні фахівці з Національної поліції та ДСНС проводять гуманітарне розмінування: житлових об’єктів, об’єктів інфраструктури та доріг для того, щоб можна було пересуватися і забезпечувати елементарні потреби людей”, – розповів очільник МВС Денис Монастирський.

А також зазначив, що влітку цього року уряд України вдвічі збільшив кількість піротехніків ДСНС, а найближчим часом планує долучити до розмінування ще 500 осіб.

За словами Дениса Монастирського, Україна потребує машин для механізованого розмінування. Він повідомив, що піротехніки вже отримали таку від UNITED24, також техніка очікується від міжнародних партнерів, зокрема Японії та Канади.