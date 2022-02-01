В Україні волонтерська група "#Миготові" розробила пам’ятку для сімей на випадок кризової ситуації. Експерти відповіли на найпоширеніші запитання щодо стратегії дій на випадок відсутності електрики та інтернету, попередніх запасів, підготовки рюкзаку безпеки тощо.

Про це повідомив громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар у Facebook.

Пам’ятку розробили на тлі посилення військової ескалації Російської Федерації на кордоні України.

“Мета і мрія нашого ворога – паніка в наших лавах. Найкращий засіб проти паніки – завчасна поінформованість та спокійна передбачливість, а не ігнорування реальності. Разом з вами ми віримо і сподіваємося, що нічого страшного не станеться, але пропонуємо заздалегідь задуматися, обговорити в родинному колі, підготуватися. Будьмо для всіх навколо осередком здорового глузду, спокійної впевненості, завчасної підготовки та корисної інформації”, – зазначив Валерій Пекар.

Зазначається, що пам’ятка відповідає на найпоширеніші запитання:

Яка стратегія ваших дій у разі надзвичайної ситуації?

Які запаси треба зробити вдома?

Як підготувати транспортні засоби?

Які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати?

Як підготувати рюкзак безпеки?

Як підготуватися до відсутності газу та електрики?

Де шукати правдиву інформацію?

Як підготувати дітей?

Як подбати про домашніх тварин (собаки, коти)?

Що робити, якщо ви дізналися про наближення військових дій?

Що робити, почувши сирену?

Що робити в разі артобстрілу чи бомбардування?

Що робити в разі появи чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї?

Ознайомитись із рекомендаціями та завантажити пам’ятку можна тут.