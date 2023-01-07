Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів", метою якої є розширення переліку ліків, вартість яких покривається з бюджету в межах програми державних гарантій.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві зазначили, що ключове завдання цієї постанови – розширити Національний перелік основних лікарських засобів новими препаратами, що були рекомендовані за результатами проведення державної оцінки медичних технологій.

Відтак, це дозволить підвищити доступ українців до необхідних ефективних та безпечних лікарських засобів, вартість яких покривається за бюджетні кошти в межах програми державних гарантій медичного обслуговування.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підкреслив, що тепер ліків, які заклади охорони здоров’я зможуть закуповувати коштом державного та місцевих бюджетів, стане більше, а отже більше пацієнтів зможуть безоплатно їх отримати.

“Українці проходять час тяжких випробувань, щодня зазнаючи втрат від країни-агресора. Ми маємо робити все від нас залежне, аби підтримати наших громадян кожен на своєму фронті. Для мене як для Міністра охорони здоров’я важливо, аби пацієнти мали якомога кращий доступ до необхідної їм медичної допомоги. Уряд прийняттям постанови робить велику справу в цьому напрямі”, – зауважив Віктор Ляшко.

Варто зазначити, що нещодавно Міністерство охорони здоров’я України разом із Медичними закупівлями України запустили пілот системи обліку ліків та медичних виробів Е-Stock.

Головний споживач функціоналу – заклади охорони здоров’я. Через систему “e-Stock” вони подаватимуть запити щодо необхідних ліків та медичних виробів, що закуповуватимуться за державний кошт. Це дозволить оптимізувати процес збору потреб, зробити його якіснішим та більш системним.

За даними МОЗ, мета пілоту – протестувати та у випадку необхідності доопрацювати функціонал збору необхідних ліків та медвиробів, аби надалі він покривав усі медичні товари, які закуповуватиме Україна для пацієнтів.

Зараз у системі – 162 лікарні, що подають потребу у напрямах «доросла онкологія», “ендопротези” та “набори для трансплантації”. На основі відгуків медиків систему буде допрацьовано, щоб вона стала більш зручною та функціональною. Повноцінно ж запрацювати Е-Stock має до кінця року.