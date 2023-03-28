В Україні сформували перші три ударні роти БПЛА у складі Збройних сил України, які вже готові брати участь у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

“Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом із партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи​, ударні коптери та “Старлінки”. Усі безпілотники – українського виробництва. Обладнання для ударних рот армії дронів придбали приватні донори”, – розповів Михайло Федоров.

А також пояснив, що безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

Своєю чергою, пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставлення вантажів та евакуації поранених. А “Старлінки” слугуватимуть для безперебійного зв‘язку на полі бою.

Нагадаємо, що у січні цього року Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами й службами для повноцінної реалізації проєкту.

У Міноборони пояснили, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотних літальних апаратів, аби забезпечити ними Сили оборони України.

У відомстві розповіли, що було відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.