Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Зараз у реєстрі є дані про більш ніж 600 злочинців. Доступ до нього матимуть правоохоронці, директори шкіл і садочків, керівники держадміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

Це дозволить убезпечити дітей від контакту із злочинцями, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті.