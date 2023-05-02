В Україні сформували вісім нових штурмових бригад для контрнаступу – глава МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні вже повністю сформовані вісім бригад "Гвардії наступу", наразі бійці проходитимуть кількатижневе навчання.

Про це очільник відомства розповів в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Штурмові бригади надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання.

“Бригади сформовані повністю. Це вісім бригад. У нас є плани з формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості”, – пояснив Клименко. “Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання – це 2-3 тижні – і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів”.

Усі бригади “Гвардії наступу” спільно проводитимуть наступальні штурмові дії з Силами оборони під час військових операцій. Міністр наголосив, що від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського залежатиме успішність операції на тому чи іншому напрямку.

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Загальної чисельності бригад глава МВС не конкретизував, зважаючи на безпекові питання.

Нагадаємо, що 26 квітня головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що “українці перебувають у добрій позиції” для контрнаступу проти російських військових.

Раніше глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євгеній Пригожин визнав, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, останні коментарі публічних осіб РФ свідчать про всепоглинаючу тривогу щодо можливого майбутнього українського контрнаступу.

Зауважимо, за оцінками Білого дому, за минулі п’ять місяців боїв в Україні Росія зазнала 100 000 втрат серед особового складу. Також розвідка зазначає про сотні одиниць знищеної російської техніки.