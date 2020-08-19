Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“У нас за минулу добу в Україні захворіли 1967 осіб. З них 121 дитина і 105 медпрацівників. Це у нас абсолютний антирекорд, встановлений у країні. Також ми отримали своєрідний антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб. Це 463 людини, які були госпіталізовані за попередню добу”, – зазначив Степанов.

У зв’язку з цим міністр закликав українців дотримуватися карантинних приписів.

“COVID-19 набирає обертів. Ми бачимо цю тенденцію останній місяць. Ми дуже швидко перейшли своєрідний рубіж у тисячу хворих на добу, зараз ми наближаємося до двох тисяч хворих. Звичайно, всі можливості медицини працюють зараз на надання медичної допомоги хворим на COVID-19, але дуже важливо, щоб ми попереджали це захворювання, не допускали його. Це можливо досягнути лише в один спосіб – дотримуватися тих правил, які встановлені в нашій країні”, – заявив Степанов.

Варто зазначити, що попередній рекорд був встановлений станом на 13 серпня. Тоді повідомлялося про 315 госпіталізованих за добу.