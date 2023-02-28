Про це повідомило ДП “НАЕК “Енергоатом“.

За словами “Енергоатому”, американський виробник є багаторічним надійним партнером компанії.

“А з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС. Завдяки такому переходу атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Держпідприємство разом з Westinghouse працюють над створенням виробництва ядерного палива (ЯП) на теренах України із застосуванням технології цієї компанії. Наголошено, що це посилить безпеку постачання ядерного палива, сприятиме його вдосконаленню та збільшенню енерговиділення.

Для цього у листопаді 2022 року “Енергоатом” призначили оператором майбутньої ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів АЕС за наказом Міненерго. У грудні компанія розробила та погодила дорожню карту проєкту будівництва технологічного комплексу, де ці збірки вироблятимуться. Щодо цього визначено графік виконання робіт та триває передпроєктна частина. Комплекс планують ввести в експлуатацію у 2026 році.

“Україна стала першою державою на європейському континенті, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів АЕС!” – наголосив президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Увесь цей час єдиним постачальником ядерного палива для наших АЕС із радянських часів залишалося російське АС “ТВЕЛ”. “Енергоатом” розпочав процес диверсифікації постачань ЯП ще у 2000 році. Альтернативною обрали Westinghouse Electric Sweden AB, кваліфікації американських тепловидільних збірок (ТВЗ) для реакторів російського зразка.

Процес виконання був тривалий та поступовий, утім російське вторгнення його прискорило. Від початку агресії ДП відмовилося від тепловидільних збірок країни-агресора.