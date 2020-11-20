Про це сьогодні поінформували в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Так, з 19 листопада іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в нашу країну, і громадяни України, які їздять на “євробляхах” нестимуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

Цей проєкт реалізовано спільно з Держприкордонслужбою України.

Прикордонники при в’їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносять у базу даних номер авто, ПІБ і паспортні дані того, хто знаходився за кермом.

Надалі, якщо буде зафіксовано перевищення швидкості таким автомобілем, система автоматично знайде дані порушника, взявши їх з бази даних Держприкордонслужби.

Щодо цих громадян поліція винесе постанови про порушення ПДР, які будуть відправлені прикордонникам.

Співробітники ДПСУ при виїзді з України такого авто фіксуватимуть факт порушень ПДР за час перебування в Україні і проінформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф.

Якщо водій-іноземець відмовиться платити штраф, то йому буде заборонений в’їзд в Україну.

У разі, якщо власник авто на іноземних номерах – громадянин України, і він відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення (через арешт майна або банківських рахунків).

Фото: mvs.gov.ua

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, першими порушниками, зафіксованими системою, стали громадяни Білорусі та Молдови.

Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР почала працювати в Україні з 1 червня 2020 року.

  • У липні в Україні набули чинності нові правила видачі водійських посвідчень та проведення іспитів.
  • МВС запустило додаток для перевірки наявності штрафів за порушення ПДР.