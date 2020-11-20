В Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР) почала реєструвати порушення, вчинені водіями "євроблях" (автомобілів на іноземній реєстрації).

Про це сьогодні поінформували в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Так, з 19 листопада іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в нашу країну, і громадяни України, які їздять на “євробляхах” нестимуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

Цей проєкт реалізовано спільно з Держприкордонслужбою України.

Прикордонники при в’їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносять у базу даних номер авто, ПІБ і паспортні дані того, хто знаходився за кермом.

Надалі, якщо буде зафіксовано перевищення швидкості таким автомобілем, система автоматично знайде дані порушника, взявши їх з бази даних Держприкордонслужби.

Щодо цих громадян поліція винесе постанови про порушення ПДР, які будуть відправлені прикордонникам.

Співробітники ДПСУ при виїзді з України такого авто фіксуватимуть факт порушень ПДР за час перебування в Україні і проінформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф.

Якщо водій-іноземець відмовиться платити штраф, то йому буде заборонений в’їзд в Україну. У разі, якщо власник авто на іноземних номерах – громадянин України, і він відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення (через арешт майна або банківських рахунків).

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, першими порушниками, зафіксованими системою, стали громадяни Білорусі та Молдови.

Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР почала працювати в Україні з 1 червня 2020 року.