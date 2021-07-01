З 1 липня 2021 року набуває чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який скасовує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 28 квітня 2020 року.

З 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

При цьому забороняється продаж державних та комунальних земель.

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Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Не зможуть отримати дозвіл на купівлю землі юридичні особи, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника або бенефіціарні власники зареєстровані в офшорних зонах.

Не зможуть купити земельні ділянки й ті юридичні особи, які перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, що включені Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Іноземні громадяни навіть після референдуму не зможуть придбати земельну ділянку, якщо вона розташована ближче ніж за 50 км від державного кордону України.