1 липня набув чинності Закон України №2325-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування".

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України

30 червня 2022 року, у газеті “Голос України” було опубліковано Закон України від 21 червня 2022 року №2325-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування”, який сьогодні набув чинності.

Відтепер, імпорт товарів, що ввозяться фізичними особами-підприємцями та юридичними особами незалежно від системи оподаткування, знову обкладатиметься митом. А “спрощенці” І-ІІІ групи, які не є платниками податку на додатну вартість, знову будуть завозити товари зі сплатою ПДВ.

Платежі повертаються також й на імпорт окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами. Зокрема, це легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше та транспортні засоби для перевезення вантажів.

Нагадаємо, що 21 червня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7418 одразу у двох читаннях, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, а з 1 липня – на розмитнення автомобілів. За нього проголосували 234 народних депутати.