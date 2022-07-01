Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України
30 червня 2022 року, у газеті “Голос України” було опубліковано Закон України від 21 червня 2022 року №2325-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування”, який сьогодні набув чинності.
Відтепер, імпорт товарів, що ввозяться фізичними особами-підприємцями та юридичними особами незалежно від системи оподаткування, знову обкладатиметься митом. А “спрощенці” І-ІІІ групи, які не є платниками податку на додатну вартість, знову будуть завозити товари зі сплатою ПДВ.
Платежі повертаються також й на імпорт окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами. Зокрема, це легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше та транспортні засоби для перевезення вантажів.
Нагадаємо, що 21 червня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7418 одразу у двох читаннях, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, а з 1 липня – на розмитнення автомобілів. За нього проголосували 234 народних депутати.
- Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден затвердив скасування мита на імпорт сталі з України строком на один рік.
- Натомість уряд Сполученого Королівства вирішив скасувати всі мита на товари, які ввозять до Великої Британії з України.
- Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо українських товарів.