Про це поінформували в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.
Це рішення повинно зменшити адміністративне навантаження і спростити отримання державних послуг для громадян.
Йдеться про виключення довідки про склад сім’ї з переліку документів, що подаються заявниками при отриманні 6 державних послуг.
Так, довідка відтепер не потрібна:
• При призначенні грошової допомоги в разі загибелі або смерті військовослужбовців, інвалідності чи часткової втрати ними працездатності без встановлення інвалідності.
• Під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом за ветеранами війни.
• При оформленні виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з Держспецзв’язку.
• При виплаті грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) житла.
• Під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
• Для військовослужбовців, котрі претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для утримання житлове приміщення.
“Чинним законодавством України не передбачено отримання такої довідки і також не визначено орган, який видає таку довідку. Це зробило неможливим отримання такої довідки заявниками і додатково обтяжувало українців бюрократичними процедурами”, – відзначили в міністерстві.
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