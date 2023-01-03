Кабінет міністрів України на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення скасував державні закупівлі через електронні аукціони в системі Prozorro.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, у відповідь на блекаути, уряд України тимчасово вирішив скасувати електронні аукціони. Відсьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону.

Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції.

“В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується”, – пояснила заявила Юлія Свириденко.

Також вона анонсувала можливі зміни у системі публічних закупівель й на постійній основі.

За її словами, одночасно буде проводитися аналітика, як ця зміна вплине на різні категорії закупівель. Вона зазначила, що було багато дискусій щодо того, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва. Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними.

“На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто за рішенням замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель”, – зазначила міністерка економіки України.

Вона також додала, що цією постановою скасовано локалізацію при закупівлях на потреби Збройних сил. Тобто пікапи, вантажний транспорт, “швидкі” та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації.