Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.
Прийнятий законопроєкт № 7132 пропонує дві зміни. Перша із них передбачає звільнення від проходження підсумкової атестації випускниками 2021-2022 навчального року. Інша стосується запровадження спрощеного механізму вступу до вишів без використання результатів ЗНО, а також єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.
Народна депутатка Наталія Піпа у Facebook розповіла, що замість ДПА та ЗНО пропонують провести єдиний мультипредментний онлайн-тест. На сьогодні пропонують створити одне тестування з української мови, історії України або математики. Наразі розглядається складення онлайн-тесту в посольствах та консульствах України закордоном, але рішення поки не остаточне й може зазнати змін.
Формат такої вступної компанії узгоджений лише на 2022 рік. Можливо тестування проведуть у липні. Над спеціальною процедурою працюють представники комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки.
- Нагадаємо, у Мелітополі російські військові змушують вчителів шкіл відновити навчальний процес російською мовою з 1 квітня.
- Також за місяць з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні, російські військові вбили 128 українських дітей.
- Зокрема за даними Інституту масової інформації, протягом місяця з початку повномасштабного російського вторгнення РФ скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.