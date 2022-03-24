В Україні скасували Державну підсумкову атестацію (ДПА) та Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Верховна Рада ухвалила, що вступна компанія у 2022 році відбудеться за спеціальною процедурою.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України. Прийнятий законопроєкт № 7132 пропонує дві зміни. Перша із них передбачає звільнення від проходження підсумкової атестації випускниками 2021-2022 навчального року. Інша стосується запровадження спрощеного механізму вступу до вишів без використання результатів ЗНО, а також єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

Народна депутатка Наталія Піпа у Facebook розповіла, що замість ДПА та ЗНО пропонують провести єдиний мультипредментний онлайн-тест. На сьогодні пропонують створити одне тестування з української мови, історії України або математики. Наразі розглядається складення онлайн-тесту в посольствах та консульствах України закордоном, але рішення поки не остаточне й може зазнати змін.