Про це повідомляється в законопроєкті №7169.
За проєкт “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів” проголосували 305 парламентаріїв. Його дія поширюється на громадян РФ, а також осіб, що мають з країною-агресором тісний зв’язок. Це стосується як місця проживання, так і основної діяльності.
До резидентів РФ можуть прирівнюватися фізичні чи юридичні особи, що заперечують чи підтримують агресію РФ та окупацію. Це здійснюється незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, здійснення основної діяльності тощо. Норма буде стосуватися тих, хто не зупинив чи не припинив економічну чи господарську діяльність на теренах РФ у період дії воєнного стану в Україні.
До таких осіб будуть застосовуватися примусове вилучення їхніх активів в Україні. Верховна Рада схвалила закон 3 березня.
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