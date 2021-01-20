Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

Зокрема, станом на 18 січня, запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 5,2 рази до 487,5 тис тонн, із них газового вугілля – в 7,5 рази до 283,6 тис тонн, антрацитового – на 44,4 % до 203,9 тис тонн.

Тому, починаючи з понеділка 18 січня, включено в роботу додатково шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ) сумарною потужністю 1 200 МВт.

Крім того, з понеділка Україна також отримує аварійну допомогу з Білорусі: з 10:00 до 11:00 годин – в обсязі 100 МВт, надалі понад 200 МВт на годину.

За інформацією компанії, вже другий тиждень 2021 року характеризувався різким збільшенням споживання електроенергії в Україні через холоди.

Так, середньодобове електроспоживання в робочі дні щодо попереднього тижня зросло на 6,5%, а у вихідні – на 16%. У порівнянні з минулим роком, середньодобове електроспоживання в робочі дні збільшилося на 3,5%, а у вихідні – на 9,3%.