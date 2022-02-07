Як нагадали у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), раніше інфіковані коронавірусною інфекцією повинні були перебувати вдома не менше 10 днів. Проте зараз цей термін вирішили скоротити удвічі.

Про це йдеться на сторінці пресслужби МОЗ у Facebook.

Зазначається, що відтепер самоізоляція для інфікованих коронавірусом триватиме всього п’ять днів. Тобто, через п’ять днів з появи перших симптомів захворювання або отримання позитивного ПЦР-тесту на COVID-19, самоізоляцію можна завершувати.

У МОЗ додали, що головна умова завершення самоізоляції – відсутність симптомів захворювання. У такому випадку не обов’язково робити ще один тест на коронавірус.

Якщо з моменту виявлення захворювання пройшло менш як п’ять днів, але ПЦР-тест показує негативний результат, то самоізоляцію також можна завершити.

Міністерство охорони здоров’я нагадало, що раніше термін самоізоляції тривав не менше 10 днів. Тобто, з моменту появи симптомів або отримання позитивного тесту, інфікований повинен був знаходитись вдома десять днів та ще три дні додатково, під час яких не повинні були проявлятись симптоми захворювання.