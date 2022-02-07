Про це йдеться на сторінці пресслужби МОЗ у Facebook.
Зазначається, що відтепер самоізоляція для інфікованих коронавірусом триватиме всього п’ять днів. Тобто, через п’ять днів з появи перших симптомів захворювання або отримання позитивного ПЦР-тесту на COVID-19, самоізоляцію можна завершувати.
У МОЗ додали, що головна умова завершення самоізоляції – відсутність симптомів захворювання. У такому випадку не обов’язково робити ще один тест на коронавірус.
Якщо з моменту виявлення захворювання пройшло менш як п’ять днів, але ПЦР-тест показує негативний результат, то самоізоляцію також можна завершити.
Міністерство охорони здоров’я нагадало, що раніше термін самоізоляції тривав не менше 10 днів. Тобто, з моменту появи симптомів або отримання позитивного тесту, інфікований повинен був знаходитись вдома десять днів та ще три дні додатково, під час яких не повинні були проявлятись симптоми захворювання.
- Нагадаємо, очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко поділився прогнозом щодо ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні. Міністр попередив, що надалі цифра добового приросту інфікованих буде тільки зростати.
- Раніше повідомлялось, що в Україну прибула перша велика партія ліків проти коронавірусної інфекції COVID-19 “Молнупіравір”. Препарат розробила американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme.