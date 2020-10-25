В Україні сьогодні відбудуться місцеві вибори

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори до обласних, районних рад та об'єднаних територіальних громад.

Про це свідчать дані ЦВК.

Українці виберуть 24 обласні ради (крім окупованих територій Донецької і Луганської області), 119 районних рад, депутатів рад і голів 1438 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а також мерів міст і голів сіл і селищ.

У селах, селищах і малих містах вибори пройдуть в один тур, а там, де проживає понад 75 тисяч виборців, через три тижні відбудеться другий – за посаду мера змагатимуться два кандидати, які наберуть найбільше голосів у першому турі.

Крім окупованих територій Донецької і Луганської областей, вибори не відбудуться і в окупованому Криму.

Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям запропонують п’ять питань від президента Володимира Зеленського – 13 жовтня Зеленський несподівано оголосив про всенародне опитування.

Питання звучать так:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Голосування розпочнеться на виборчих дільницях о 8:00 триватиме до 20:00 без перерви.

Вибори пройдуть відповідно до нового Виборчого кодексу, який набув чинності 1 січня 2020 року.