Сьогодні, 15 травня, у третю суботу місяця, Україна відзначає День Європи.

Про це повідомляють #Букви.

День Європи в Україні був затверджений в календарі державних 19 квітня 2003 року. Враховуючи стратегічний курс країни на європейську інтеграцію, другий президент Леонід Кучма постановив своїм указом відзначати День Європи в Україні щорічно в третю суботу травня.

Саме свято сприймається як символ єднання України з іншими європейськими країнами – день миру, спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.

Примітно, що Україна – єдина держава не член Європейського союзу, в якій на державному рівні відзначається це свято.

Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи проходить у Києві.

Цьогорічне свято присвячене темі “Дунайський шлях у Європу“, адже нині Україна є головою Дунайської комісії – міжнародної міжурядової організації, яка займається розвитком судноплавства на Дунаї.

Святкування розпочнеться о 08:00 з трансляції на телеканалі “Київ“ Міжнародного онлайн конкурсу пісні за мовами країн Європейського Союзу “Formidable”.

О 10:00 на Михайлівській площі відбудеться урочисте вручення Кубку “Дні Європи-ScootKyiv“ переможцям перегонів. Тут же о 12:00 пройде відкриття арт-інсталяції “Дунай“ видатного українського митця Андрія Єрмоленка.

Церемонія відкриття Днів Європи відбудеться на сцені, розташованій на Михайлівській площі, о 12:30. Участь у заході візьмуть перші особи міста та держави.

О 14:00 заплановано нагородження переможців Міжнародного онлайн конкурсу пісні мовами країн Європейського Союзу “Formidable“ за участю Голови Дунайської комісії Любові Непоп та Посла Королівства Бельгія в Україні пана Алекса Ленартса.

Завершаться заходи 15 травня о 20:00 симфонічним концертом на Михайлівській площі. У програмі заходу – світова прем’єра композиції видатного українсько-французького композитора Федора Якименка “На берегах Дніпра“ під диригуванням всесвітньовідомого українського музиканта, головного диригента Борнмутського симфонічного оркестру (Велика Британія) Кирила Карабиця. Виконуватиме композиції Фестивальний оркестр у складі ансамблю “Київські солісти“, Національного Президентського оркестру і запрошених музикантів. 16 травня о 20:00 відбудеться продовження концерту.