Сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають День Європи - день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.

Про це повідомляють #Букви.

День Європи в Україні був затверджений в календарі державних свят 17 років тому. 19 квітня 2003 року другий президент Леонід Кучма, враховуючи стратегічний курс країни на європейську інтеграцію, постановив своїм указом відзначати День Європи в Україні щорічно в третю суботу травня.

Саме свято сприймається як символ єднання України з іншими європейськими країнами – день миру, спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.

Примітно, що Україна – єдина держава не член Європейського союзу, в якій на державному рівні відзначається це свято.

У цей день традиційно проходить багато різних тематичних заходів у столиці та інших українських містах. У Києві щорічно у День Європи відкривається “Європейське містечко”, в якому посольства країн ЄС і українські громадські організації поширюють інформацію про Євросоюз. Тут же можна покуштувати традиційні страви, взяти участь в тематичних конкурсах та інше.

Але в цьому році епідемія коронавірусу внесла свої корективи в ці традиції. День Європи в Києві в цьому році відзначатимуть в теле- і радіоформаті. 15-17 травня на телеканалі “Київ” пройде показ культурно-просвітницької програми, приуроченої до свята.

Глядачі каналу зможуть побачити: