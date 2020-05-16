Про це повідомляють #Букви.
День Європи в Україні був затверджений в календарі державних свят 17 років тому. 19 квітня 2003 року другий президент Леонід Кучма, враховуючи стратегічний курс країни на європейську інтеграцію, постановив своїм указом відзначати День Європи в Україні щорічно в третю суботу травня.
Саме свято сприймається як символ єднання України з іншими європейськими країнами – день миру, спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.
Примітно, що Україна – єдина держава не член Європейського союзу, в якій на державному рівні відзначається це свято.
У цей день традиційно проходить багато різних тематичних заходів у столиці та інших українських містах. У Києві щорічно у День Європи відкривається “Європейське містечко”, в якому посольства країн ЄС і українські громадські організації поширюють інформацію про Євросоюз. Тут же можна покуштувати традиційні страви, взяти участь в тематичних конкурсах та інше.
Але в цьому році епідемія коронавірусу внесла свої корективи в ці традиції. День Європи в Києві в цьому році відзначатимуть в теле- і радіоформаті. 15-17 травня на телеканалі “Київ” пройде показ культурно-просвітницької програми, приуроченої до свята.
Глядачі каналу зможуть побачити:
- записи поздоровлень від міських голів міст-гостей Днів Європи і міст-побратимів Києва;
- архівні відеоматеріали про святкування Дня Європи в Києві в попередні роки;
- промо-ролики про країни ЄС, виступи художніх колективів країн, різні майстер-класів, інтерв’ю з видатними особистостями;
- фінальний концерт конкурсу дитячої пісні на мовах країн-членів ЄС Formidable;
- шоу “Євробачення: Європа сяє світлом” – прямі включення фіналістів пісенного конкурсу Євробачення;
- телеверсію історичного спектаклю-перформансу “Едігна. Дочка Анни Київської та Генріха I. Початок Славного Служіння”, в головній ролі – Ірма Вітовська;
- художній фільм “Легенда про княгиню Ольгу”, в головній ролі – Людмила Єфименко-Іллєнко;
- балет “Княгиня Ольга” Євгена Станковича (Дніпровський театр опери та балету);
- телемарафон, присвячений сторіччю з дня народження Іоанна Павла II.