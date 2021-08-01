Сьогодні, 1 серпня, відзначають День Повітряних сил Збройних сил України.

Про це розповідають #Букви.

27 червня 2007 року президент України Віктор Ющенко своїм указом доручив щороку відзначати у першу неділю серпня День повітряних сил Збройних сил України.

Цей вид збройних сил існує у складі ЗСУ з 2004 року і був створений шляхом об’єднання двох інших видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Підготовка фахівців для Повітряних сил здійснюється в Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. На озброєнні у ПС ЗСУ знаходяться літаки МІГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертольоти Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 та “Бук” різних модифікацій.

До складу повітряних сил належать роди авіації: бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна авіація та роди військ: зенітні ракетні та радіотехнічні війська.