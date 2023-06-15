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В Україні сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 15 червня

За даними синоптиків у четвер, 15 червня, дощі очікуються по всій Україні.

Четвер, 15 червня 2023, 07:34
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні на заході помірні дощі, місцями з грозами.

У решті областей – мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний (у західних областях – південно-східний) 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у західних регіонах коливатиметься від +19 до +24 градусів, у решті областей – +22…+27.

У Києві мінлива хмарність, можливий невеликий дощ з грозою. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень столиці +23…+25 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 15 червня, грози, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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