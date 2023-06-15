В Україні сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 15 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні на заході помірні дощі, місцями з грозами.
У решті областей – мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний (у західних областях – південно-східний) 5-10 м/с.
Температура повітря вдень у західних регіонах коливатиметься від +19 до +24 градусів, у решті областей – +22…+27.
У Києві мінлива хмарність, можливий невеликий дощ з грозою. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень столиці +23…+25 градусів.
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