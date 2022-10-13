Енергопостачання стабілізували у всіх областях України, тому "Укренерго" не планує сьогодні, 13 жовтня, застосовувати графіки аварійного відключення електроенергії.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За його словами, вчора ввечері у Києві, області й всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, а з 19:55 було знято обмеження у північно-східних областях України.

Володимир Кудрицький зазначив, що протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується.

“Це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці “Укренерго” та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію”, – розповів голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Крім того, він зазначив, що застосування обмеження електроенергії надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань.

Зокрема, голова НЕК “Укренерго” наголосив, що українці мають бути готовими до нових атак ворога. Саме тому для всіх залишається рекомендація зменшити споживання електроенергії в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години.