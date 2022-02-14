В Україні ситуація із коронавірусною інфекцією COVID-19 почала стабілізуватися після сплеску. Чотири тижні поспіль показники зростали, а за добу могли виявити більше 40 тисяч випадків захворювання.

Про це повідомляє очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу.

За словами міністра охорони здоров’я в Україні почали спостерігати перші ознаки стабілізації. Минулого тижня лабораторно підтвердили 235 256 нових випадків коронавірусу. У порівнянні з тижнем раніше це на 7 600 випадків менше. Водночас найбільше виявляли хворих минулого тижня у Києві.

Очільник МОЗ додав, що у 24 із 25 регіонів України прищепилися принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу понад 40% дорослого населення. Серед десяти із них це число перетнуло позначку в 50%. Зазначимо, що міністерство раніше заявляло, що очікує збільшення хворих до 20-х чисел лютого, після чого епідемічна ситуація почала б стабілізуватися.

В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він передбачає розподіл областей на “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону” зони, де діють певні карантинні обмеження. Поки у “червоній” перебувають Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.