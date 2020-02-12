Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Тelegram-каналі.
“Відтепер люди з телефона чи комп’ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування “органічна продукція”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію щодо:
- виробників органічної продукції;
- органів сертифікації;
- наявності органічного насіння і садивного матеріалу.
Зазначається, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.
- В Україні у вівторок, 6 серпня минулого року, вступили в силу нові правила маркування продуктів харчування.