Сьогодні на засіданні уряду було прийнято рішення щодо відкриття реєстрів органічної продукції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Тelegram-каналі.

“Відтепер люди з телефона чи комп’ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування “органічна продукція”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію щодо:

виробників органічної продукції;

органів сертифікації;

наявності органічного насіння і садивного матеріалу.

Зазначається, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.