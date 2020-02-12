Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Тelegram-каналі.

“Відтепер люди з телефона чи комп’ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування “органічна продукція”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, споживачі натуральної продукції отримають розширену достовірну інформацію щодо:

  • виробників органічної продукції;
  • органів сертифікації;
  • наявності органічного насіння і садивного матеріалу.

Зазначається, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.