Очікується, що на теренах України варіант COVID-19 Omicron почне поширюватися наприкінці січня. Нова хвиля захворюваності на нещодавно виявлений штам коронавірусу може початися в лютому.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв’ю BBC Україна.

За прогнозами сплеск почне спадати аж у квітні. Очікується, що варіант Omicron буде переважати серед інших раніше відомих штамів через його високу заразність.

“Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня… Тривалість і розмах нової хвилі залежатиме від ефективності протиепідеміологічних заходів і кількості людей, які отримали повний курс щеплення або бустерну дозу”, – розповів Ігор Кузін.

Також санітарний лікар назвав прогнози Аналітики Українського центру охорони здоров’я щодо смертності завищеними. За його словами, 100 тисяч смертей протягом 2022 року — найгірший сценарій. Також у МОЗ розраховують, що новий рік пліч-о-пліч з пандемією коронавірусу не буде гіршим за минулий.

“На 2022 рік ми плануємо велику комунікаційну кампанію, щоб пояснити людям, що неінфекційні соматичні захворювання часто є прямими показаннями для проведення вакцинації, а не навпаки”, – додав Кузін.

Нагадаємо, за добу 10 січня в Україні зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. У порівнянні з минулим днем це на майже 3,5 тисячі хворих більше.