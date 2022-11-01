Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

1 листопада 2022 року уряд України прийняв постанову “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. №170”, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України.

Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок широкомасштабної війни Російської Федерації проти України, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).

У міністерстві зазначили, що продовження терміну дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення на безоплатній основі. Відтак ухвалена постанова Кабінету міністрів України сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів.

Варто зазначити, що також уряд України ухвалив постанову, згідно з якою внутрішні паспорти українців зберігають свою дійсність, якщо їхній термін дії закінчився під час воєнного стану.

Відтак, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.