В Україні збільшать кількість ділянок на дорогах з радарами TruCAM.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні пристрої TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, велика ефективність в контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання”, – написав Білошицький.

Карту розташування пристроїв TruCam опубліковано на сайті патрульної поліції.

Сьогодні з’являться 43 нових і розширяться п’ять вже існуючих ділянок.

“Місця виміру – аварійно-небезпечні ділянки автодоріг і місця концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху. Всього на дорогах України буде працювати 116 приладів TruCAM, а вимір буде здійснюватися на 252 ділянках”, – зазначив Білошицький.