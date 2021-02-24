У середу, 24 лютого, в Україні стартує процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Сьогодні в Україні розпочинається процес вакцинації проти COVID-19… Перші вакцини сьогодні о 7:00 вирушили в регіони. Я поставив завдання – провести перший етап вакцинації в стислі терміни”, – зазначив він.

Міністр запевнив, що Україна забезпечена вакцинами для першого та другого етапів кампанії з вакцинації.

Якою вакциною будуть щеплювати українців?

Вакцинація в нашій країні наразі буде проводитися вакциною Oxford/AstraZeneca. Це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут).

Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.

Міністерство охорони здоров’я України вже зареєструвало вакцину AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Степанов сьогодні розповів, що також очікуються поставки:

вакцин від американської компанії Pfizer у рамках ініціативи COVAX – понад 100 тисяч доз;

від китайської компанії Sinovac – близько 2 млн доз;

компанії AstraZeneca – 1,5 млн від Serum Institut і ще близько 4 млн доз у рамках COVAX;

від американської компанії Novavax (10 млн доз уже підписані і ще на 5 млн планується найближчим часом укласти контракт).

“Крім того, ми плануємо ще контрактувати й уже маємо відповідні домовленості”, – заявив Степанов.

Кого вакцинують першочергово?

На першому етапі в Україні вакцинуватимуть такі групи населення:

• медиків лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19;

• бригади швидкої меддопомоги;

• співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19;

• жителів і персонал будинків для літніх людей;

• військових на фронті.

На цьому етапі вакцинація буде здійснюватися мобільними бригадами.

Всі щеплення є добровільними і безкоштовними.

(На відео – з 1:40)