Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Сьогодні в Україні розпочинається процес вакцинації проти COVID-19… Перші вакцини сьогодні о 7:00 вирушили в регіони. Я поставив завдання – провести перший етап вакцинації в стислі терміни”, – зазначив він.
Міністр запевнив, що Україна забезпечена вакцинами для першого та другого етапів кампанії з вакцинації.
Якою вакциною будуть щеплювати українців?
Вакцинація в нашій країні наразі буде проводитися вакциною Oxford/AstraZeneca. Це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут).
Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.
Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.
Міністерство охорони здоров’я України вже зареєструвало вакцину AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
Степанов сьогодні розповів, що також очікуються поставки:
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вакцин від американської компанії Pfizer у рамках ініціативи COVAX – понад 100 тисяч доз;
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від китайської компанії Sinovac – близько 2 млн доз;
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компанії AstraZeneca – 1,5 млн від Serum Institut і ще близько 4 млн доз у рамках COVAX;
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від американської компанії Novavax (10 млн доз уже підписані і ще на 5 млн планується найближчим часом укласти контракт).
“Крім того, ми плануємо ще контрактувати й уже маємо відповідні домовленості”, – заявив Степанов.
Кого вакцинують першочергово?
На першому етапі в Україні вакцинуватимуть такі групи населення:
• медиків лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19;
• бригади швидкої меддопомоги;
• співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19;
• жителів і персонал будинків для літніх людей;
• військових на фронті.
На цьому етапі вакцинація буде здійснюватися мобільними бригадами.
Всі щеплення є добровільними і безкоштовними.
(На відео – з 1:40)
- Український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.