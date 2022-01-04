5 січня, розпочнеться реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), що триватиме до 22 січня.

Про це йдеться на сайті МОН.

“Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 грн. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку й доставляння матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо”, – йдеться в повідомленні.

Зареєструватися можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

За даними МОН, для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 10 березня розмістять інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати тестування.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у такі дати:

19 березня – з української мови, української мови та літератури;

26 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У МОН зауважують, у день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Результати тестування з української мови, української мови та літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.