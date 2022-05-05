Президент України Володимир Зеленський започаткував та оголосив про міжнародну кампанію United24. Завдяки новій ініціативі будь-хто з різних куточків планети може допомогти Україні на тлі повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба United24.

Головною складовою програми є збір пожертв для України. United24 надає можливість зробити швидкий грошовий переказ із будь-якої країни. Кошти розподіляються за трьома напрямами допомоги:

Оборона та розмінування

Гуманітарна та медична допомога

Відбудова України

Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України, котрі закріплено за профільними міністерствами: Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури України.

Також НБУ надаватиме звітність про надходження благодійних внесків через United24 кожні 24 години. Профільні міністерства звітуватимуть про призначення внесків один раз на тиждень.