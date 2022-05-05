Про це повідомляє пресслужба United24.
Головною складовою програми є збір пожертв для України. United24 надає можливість зробити швидкий грошовий переказ із будь-якої країни. Кошти розподіляються за трьома напрямами допомоги:
- Оборона та розмінування
- Гуманітарна та медична допомога
- Відбудова України
Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України, котрі закріплено за профільними міністерствами: Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури України.
Також НБУ надаватиме звітність про надходження благодійних внесків через United24 кожні 24 години. Профільні міністерства звітуватимуть про призначення внесків один раз на тиждень.
- Нагадаємо, що ще у березні після початку повномасштабної війни Росії проти України у додатку “Дія” з’явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.
- Напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.
- Водночас ЗМІ підрахували, як найзаможніші українці допомагають країні під час війни та скільки коштів на це витратили.
- Варто зазначити, що станом на 21 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 113 млн грн. Загалом Нацбанк вже перерахував на потреби військових понад 15,2 млрд грн.