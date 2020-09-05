Сьогодні, 5 вересня, в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.

Про це повідомляють #Букви.

Так, 25 жовтня в Україні відбудуться чергові вибори до обласних рад. Натомість до районних рад відбудуться не чергові, а перші вибори. Це пояснюється тим, що старі райони ліквідували, а натомість створили нові. Також на перші вибори підуть об’єднані громади.

Правила виборчої кампанії

В зв’язку з вступом в силу нового Виборчого кодексу, у 2020 році правила виборчої кампанії змінилися.

Партійна (пропорційна) система виборів починається в містах з населенням від 10 тисяч. У сільські, селищні і міські голови можна йти самовисуванцями.

Посилюється відповідальність за злочини і адміністративні правопорушення в сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів.

Законом забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів.

Забороняється надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії).

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів, яка дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщуються після першого номера списку в порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати.

При рівному відсотку голосів місце вище займає кандидат, розташований вище в територіальному виборчому списку кандидатів від організації партії. Далі розміщуються інші кандидати в черговості, визначеної організацією партії.

Першим в територіальному виборчому списку відповідної організації партії розміщують кандидата, включеного до такого списку під номером 1.

Змінюється і форма бюлетеня.

Календарний план виборів

З 5 вересня офіційно стартувала виборча кампанія у місцеві органи влади України.

Згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії рішення керівних органів партій про участь у виборах їх місцевих організацій мають бути подані до ЦВК до 6 вересня.

Висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати відбуватиметься 15-24 вересня, а оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів має завершитися до 2 жовтня.

Початок передвиборчої агітації стартує з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата.

Запрошення виборцям мають бути надіслані до 15 жовтня.

Голосування відбуватиметься 25 жовтня з 08:00 до 20:00.

Результати виборів ЦВК має оголосити упродовж 3-6 листопада.

Зміна місця голосування

До 10 вересня громадяни України можуть змінити свою виборчу адресу, щоб голосувати на місцевих виборах за місцем не реєстрації, а фактичного проживання.

На місцевих виборах неможливо тимчасово обрати інше місце для голосування, як на президентських чи парламентських. Однак громадяни можуть впринципі змінити свою виборчу адресу, вказавши місце фактичного проживання.

При цьому надавати документи на підтвердження адреси проживання не потрібно. Для онлайн-зміни виборчої адреси необхідний лише електронний цифровий підпис та доступ до мережі Інтернет.