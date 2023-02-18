Понад 1 тисяча книжок у межах благодійної акції "Українським захисникам – українську книгу" потрапила до військових Збройних сил України, які перебувають нині в одному зі столичних госпіталів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак, книги вже взяли до читання військові, що зараз перебувають на лікуванні та реабілітації, а також частина книг буде передана до інших госпіталів за сприяння командування Медичних сил Збройних сил України.

Крім того, за підтримки Генерального штабу Збройних сил України книги будуть передаватися на фронт.

У відомстві зазначили, що ініціатива, започаткована в межах благодійної акції “Українським дітям – українську книгу”, передбачає забезпечення українською літературою тих, хто перебуває у реабілітаційних центрах, а також на фронті.

Варто зауважити, що в Україні вже понад 11 місяців реалізується благодійна акція “Українським дітям – українську книгу”. За даними Мінкульту, за цей час передано близько 600 тисяч українських книг та подолано 400 тисяч км Україною та 24 європейськими країнами, щоб кожен українець та українка продовжили навчання за українськими підручниками, а також культурно збагачувалися надихалися для нових ідей та звершень.

Зазначимо, акція “Українським дітям – українську книгу” має і міжнародний напрямок “Українській молоді – європейську книгу”. Перша партія літератури від Webster University Leiden (Нідерланди) була передана Київському національному університету імені Тараса Шевченка.

Книги англійською, німецькою, французькою та іншими мовами від закордонних видавництв, організацій, закладів та всіх охочих будуть передаватися у бібліотеки, заклади освіти та установи, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Також у межах акції забезпечується українською літературою усі олімпійські центри країни, щоб заохотити юних спортсменів читати книжки рідною мовою.

Довідково. Ініціатива започаткована в межах благодійної акції “Українським дітям – українську книгу” за сприяння Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента, Міністерством культури та інформаційної політики в Україні та за підтримки Міністерства оборони України українською літературою

Акцію підтримують також Міністерство закордонних справ України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки України, Національний олімпійський комітет України, посольства України та європейських країн.

Крім того, під час пакування та розвезення книжок активно допомагають волонтери, видавництва й організації, які допомагають відновлювати книговидавничу, освітню та бібліотечну сфери. Акція реалізується за сприяння українських видавництв, організацій, волонтерів, закладів освіти.