В Україні стартувала основна сесія ЗНО: розклад іспитів з усіх предметів

У п’ятницю, 21 травня, в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року.

Про це повідомляють #Букви.

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки №1210 від 30 вересня, основна сесія ЗНО-2021 відбудеться за таким розкладом:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика;

1 червня – українська мова, українська мова та література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Нагадаємо, що процедура допуску учасників ЗНО передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників тестування. Детальніше про те, що необхідно взяти із собою на іспит – у матеріалі.