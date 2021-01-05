У вівторок, 5 січня, в Україні стартувала реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Зареєструватися можна до 19 січня включно.

Де зареєструватися на пробне ЗНО

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Таких є дев’ять:

• Вінницький – обслуговує Вінницьку, Житомирську та Хмельницьку області;

• Дніпропетровський – обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області;

• Донецький – обслуговує Донецьку і Луганську області;

• Івано-Франківський – обслуговує Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську і Тернопільську області;

• Київський – обслуговує м. Київ, Київську, Черкаську, Чернігівську області;

• Львівський – обслуговує Львівську, Рівненську, Волинську області;

• Одеський – обслуговує Одеську, Кіровоградську області;

• Харківський – обслуговує Харківську, Полтавську, Сумську області;

• Херсонський – обслуговує Херсонську і Миколаївську області, АРК Крим та Севастополь.

Щоб зареєструватися, потрібно:

• заповнити реєстраційну форму;

• зайти в особистий кабінет учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими при реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО;

• через 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.

Результати пробного ЗНО не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію і не будуть використані для участі в конкурсному відборі при вступі до закладу вищої освіти.

Коли відбудеться пробне ЗНО

Тестування з усіх навчальних предметів відбудеться 10 квітня 2021 року.

З огляду на епідеміологічну ситуацію, для проходження пробного ЗНО можна буде обрати тільки один з предметів:

• українська мова;

• українська мова та література;

• історія України;

• математика;

• біологія;

• географія;

• фізика;

• хімія;

• іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.

Крім того, в 2021 році учасники пробного тестування додатково зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з цього списку і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді в форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі (на сайті УЦОЯО), будуть оприлюднені на їх інформаційних сторінках 16 квітня.

Крім того, Український центр оцінювання якості освіти та громадська спілка “Освіторія” підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021: експерти детально проаналізують кожне завдання і порадять, як отримати високий бал на ЗНО.

Скільки коштуватиме пробне ЗНО

Вартість пробного ЗНО в 2021 році буде відрізнятися в регіонах і складе від 195 до 255 грн.

Вартість одного тестування для одного учасника/учасниці оголошено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Різниця у вартості пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку і доставки матеріалів в тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестів тощо.